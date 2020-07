Prawo i Sprawiedliwość może złożyć Polskiemu Stronnictwu Ludowemu ofertę współpracy – informuje „Rzeczpospolita”. Dla ludowców to szansa na wejście do układu rządzącego a dla PiS zabezpieczenie przed sprzeciwem koalicjantów w ramach Zjednoczonej Prawicy.

„Rzeczpospolita” informuje o nowym planie, który powstał na Nowogrodzkiej. Dotyczy on przyszłości po wyborach prezydenckich i miałby być zabezpieczeniem rządów Prawa i Sprawiedliwości na kolejne lata. Chodzi o propozycję wejścia do układu rządzącego dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co więcej, wejście oznaczałoby wspólne rządy nie tylko na szczeblu centralnym, ale również w sejmikach wojewódzkich.

Polskie Stronnictwo Ludowe znajduje się obecnie pod presją. Władysław Kosiniak-Kamysz zanotował fatalny wynik w wyborach prezydenckich, zaś formuła Koalicji Polskiej nie przekonała wyborców. „Rzeczpospolita” informuje, że dla PSL taki pomysł brzmi jak political fiction, jednak gdyby się powiódł, byłby z pewnością ogromnym ciosem w opozycję.

Prawo i Sprawiedliwość dzięki współpracy z PSL zyskałoby zabezpieczenie przed sprzeciwem ze strony koalicjantów – Porozumienia i Solidarnej Polski. Partia rządząca doskonale pamięta, że sprzeciw posłów Jarosława Gowina doprowadził do tego, że 10 maja nie odbyły się wybory prezydenckie. Koalicja z ludowcami umocniłaby rządy PiS na najbliższe lata.

Źr.: Rzeczpospolita