PKP udostępniły nagranie ze zdarzenia, do jakiego doszło na przejeździe kolejowym w Wojnowicach w województwie wielkopolskim. Kierowca samochodu osobowego może mówić o cudzie, że to przeżył.

PKP publikują nagranie „ku przestrodze”, na którym widać drastyczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Wojnowicach. Jednocześnie przypomniano najważniejsze zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Chodzi przede wszystkim o zatrzymywanie się przed znakiem stop i zakaz omijania opuszczonych rogatek.

„W wypadku, do którego doszło 15 maja, kierowca złamał wszystkie możliwe przepisy i wjechał pod pociąg osobowy. Kierowca zignorował czerwone światła i zamknięte rogatki na przejeździe na szlaku Buk – Opalenica (linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice)” – przyznają kolejarze.

Rozpędzony pociąg uderzył w małą osobówkę i pchał ją po torach przez odległość kilkuset metrów. Kierowca może mówić o prawdziwym cudzie, bo miażdżąca większość tego typu wypadków kończy się śmiercią.

Po wydobyciu przez strażaków mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Policjanci przesłuchali kierowcę, gdy tylko lekarze wyrazili na to zgodę. Mężczyzna miał im tłumaczyć, że oślepiło go poranne słońce.

