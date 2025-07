Już niebawem Karol Nawrocki obejmie urząd Prezydenta RP. Gdzie zamierza udać się z pierwszą lub jedną z późniejszych wizyt zagranicznych?

Głos w tej sprawie zabrał europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Adam Bielan. Przyznał on, że otoczenie Karola Nawrockiego prowadzi intensywne prace w zakresie zagranicznej wizyty nowego prezydenta.

Na antenie RMF FM Bielan podkreślił, że jego zdaniem jeszcze w tym roku Karol Nawrocki uda się do Stanów Zjednoczonych. Dodał jednocześnie, że konkretnej daty takiej wizyty jeszcze nie ma. – Nie ma jeszcze daty, ale jestem przekonany, że do takiej wizyty w tym roku dojdzie – powiedział.

Na pytanie czy będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego już po zaprzysiężeniu na urząd Prezydenta RP, Bielan nie odpowiedział. – Tego nie wiem – stwierdził.

– To jest pytanie oczywiście, czy w momencie, kiedy będą inne pilne sprawy prezydent powinien czekać, ale to już jest pytanie do pana prezydenta i do urzędników, którzy w kancelarii będą się tym zajmować – dodał Adam Bielan podczas rozmowy na antenie rozgłośni radiowej RMF FM.

