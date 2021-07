Lukas Podolski od kilkunastu dni jest oficjalnie piłkarzem Górnika Zabrze. W rozmowie z niemieckim „Bildem” przyznał, że czasem rozmawia z Robertem Lewandowskim. Co ciekawe pojawił się temat potencjalnego powrotu napastnika Bayernu Monachium do… ligi polskiej.

Podolski przed laty występował w barwach Górnika Zabrze. Gdy później robił karierę w Europie Zachodniej marzył o powrocie do polskiego klubu. Co więcej, przyznał, że obiecał to swojej babci i kibicom. Niektórzy zaczęli już wątpić, że dotrzyma słowa, ale jednak tak się stało.

„Zawsze miałem w głowie pomysł, aby zakończyć karierę tam, gdzie wszystko się zaczęło. Był to bardzo emocjonalny krok. Nie ukrywam, że poświęcam dużo pieniędzy, aby spełnić marzenie i zakończyć karierę w Górniku Zabrze” – zdradził Podolski.

W pewnym momencie zawodnik poruszył temat Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się bardzo ciekawe spekulacje odnośnie przyszłości sportowej najlepszego polskiego piłkarza.

„Co jakiś czas rozmawiam z Robertem Lewandowskim. On wywołuje w Polsce ogromne zainteresowanie. Kto wie, może spodoba mu się mój pomysł i sam wróci do jednego ze swoich klubów, w których grał w Polsce” – zastanawia się Podolski.

Portal Meczyki.pl przypomina, że Lewandowski wyjechał z Polski po kilku latach spędzonych w Lechu Poznań. To jedyny zespół, jaki reprezentował na boiskach Ekstraklasy. Ponadto grał także w Zniczu Pruszków, rezerwach Legii Warszawa czy Delcie Warszawa.

