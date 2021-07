Przed finałem Euro 2020 w korytarzach słynnego stadionu Wembley angielscy kibice starli się z… innymi angielskimi kibicami. Informowaliśmy już, że w starciach ucierpiał ojciec Harry’ego Maguire’a, obrońcy reprezentacji Anglii. Tymczasem brytyjska prasa opublikowała nagranie, na którym widać moment poturbowania ojca słynnego piłkarza.

Finałowi Euro 2020 towarzyszyły nie tylko sportowe emocje. Przed meczem Anglii z Włochami doszło do wielu incydentów z udziałem angielskich kibiców. Niektórzy z nich szturmowali bramki i wdzierali się na stadion bez biletów.

Niektórzy fani, którzy zakupili bilety najwyraźniej stracili cierpliwość do szturmujących stadion osób, bo postanowili „pomóc”. Nie zamierzali patrzeć na to co się dzieje z założonymi rękami. Co więcej, nie miało żadnego znaczenia, że obie strony kibicują tej samej drużynie.

W starciach ucierpiał również ojciec Harry’ego Maguire’a, 56-letni Alan Maguire i agent piłkarza Kenneth Shepherd. Obydwaj mężczyźni znaleźli się w samym środku chaosu wywołanego przez setki fanów bez biletów, którzy sforsowali wejścia na stadion.

Ojciec Harry’ego Maguire’a poturbowany. Jest nagranie

Brytyjski „The Sun” opublikował nagranie przesłane przez anonimowego kibica. Widać na nim, jak ojciec Harry’ego Maguire’a jest taranowany przez angielskich kibiców szturmujących wejście na Wembley. Wideo zobaczysz w internetowym serwisie „The Sun”. Kliknij TUTAJ, by do niego przejść.

„Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Gdyby nie otworzono tych drzwi, a ścisk się zwiększył, ludzie mogliby tam zginąć. Gdy tylko otworzyły się drzwi, ludzie leżeli jeden na drugim, a ojciec Harry’ego Maguire’a był na samym dole” – opisał autor nagrania.

Sam piłkarz informował później, że na skutek tego zdarzenia u jego ojca stwierdzono popękanie żeber. „Widziałem wiele filmów z zajść pod stadionem. Rozmawiałem o tym z tatą i rodziną. On najbardziej cierpiał. To było przerażające. Ojciec mówił, że się bał. Nie chcę, by ktokolwiek przeżywał takie chwile, idąc na mecz piłki nożnej, zwłaszcza wielki finał. Mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy” – powiedział w rozmowie z „The Sun” Harry Maguire.

