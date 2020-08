Podwyżki dla polityków to dziś temat numer jeden w polskich mediach. Wczoraj informowaliśmy jednak, że w całej sprawie może nastąpić niespodziewany zwrot. Dziś to się potwierdziło. Stanowisko zajęli bowiem senatorowie Koalicji Obywatelskiej.

Kwestia podwyżek dla polityków, które przegłosował Sejm odbiła się szerokim echem w polskiej przestrzeni publicznej. Na przedstawicieli zarówno partii rządzącej, jak i opozycji spadła niewyobrażalna krytyka.

Co ciekawe, najmocniej oberwało się politykom opozycji, a w szczególności Koalicji Obywatelskiej. Wszystko ze względu na fakt, że 100 posłów wchodzących w skład tej formacji zagłosowała „za” podwyższeniem wynagrodzeń dla m.in. posłów, senatorów czy ministrów. Krytykę pod adresem KO wygłosił m.in. Donald Tusk, który zamieścił bardzo mocny wpis na Twitterze.

„Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę” – napisał były premier polskiego rządu na swoim profilu społecznościowym.

Wczoraj informowaliśmy jednak, że los ustawy, która trafiła do Senatu jest niepewny. Pisał o tym na Twitterze senator KO, Jacek Bury. „Jutro w @PolskiSenat złożę wniosek aby w całości odrzucić projekt ustawy podwyżkowej” – oznajmił na Twitterze. Więcej TUTAJ.

Podwyżki dla polityków. Jest decyzja Koalicji Obywatelskiej

Okazuje się, że wniosek Burego znalazł uznanie w oczach pozostałych senatorów Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o tym dziennikarz Marcin Makowski. „Koalicja Obywatelska jednak wsłuchała się w oburzenie obywateli i będzie głosować za odrzuceniem wniosku o podwyżkach w Senacie. Czyli z projektu, który wymyślił i zaproponował PiS, zrobił się największy kryzys opozycji od lat” – napisał Makowski.

Koalicja Obywatelska jednak wsłuchała się w oburzenie obywateli i będzie głosować za odrzuceniem wniosku o podwyżkach w Senacie. Czyli z projektu, który wymyślił i zaproponował PiS, zrobił się największy kryzys opozycji od lat. — Marcin Makowski (@makowski_m) August 17, 2020

Odrzucenie ustawy przez Senat nie oznacza oczywiście jej całkowitej kasacji. Ta ponownie trafi bowiem do Sejmu, gdzie większość ma Zjednoczona Prawica, która popiera projekt i zapewne będzie dążyć do tego, by go przegłosować. Następnie swój podpis musi złożyć Prezydent Andrzej Duda. Czy w obliczu pandemii koronawirusa i spadku poziomu życia Polaków zdecyduje się na ten ruch? Tego dowiemy się zapewne w najbliższym czasie.

źródło: Twitter/Marcin Makowski