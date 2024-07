Niepokojący trend w Tatrach. Poinformował o tym na swoich mediach społecznościowych Tatrzański Park Narodowy.

Tatrzański Park Narodowy opublikował na swoim profilu społecznościowym zdjęcie z jednego ze szlaków. Umieszczone są tam łańcuchy, które pomagają wspinaczom we wchodzeniu pod górę.

Niestety, wśród turystów uczęszczających z tego typu dróg zapanował dziwny i dość niebezpieczny trend. I choć sam w sobie wydaje się to miły gest, to jednak może doprowadzić do gigantycznej tragedii.

Okazuje się bowiem, że niektórzy z turystów przyczepiają do wspomnianych łańcuchów… kłódki. Ma być to rzecz jasna symbol miłości, ponieważ na każdej z nich umieszczone są inicjały zakochanych. Tatrzański Park Narodowy informuje jednak, że to bardzo niebezpieczny trend.

Niebezpieczny trend w Tatrach. „Zostawcie miłość w sercach”

– Drodzy turyści, zostawcie miłość w sercach, nie na łańcuchach! – piszą przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook.

– Dbajmy o bezpieczeństwo w górach i czystość Tatr. Kłódki przyczepiane do łańcuchów i innych sztucznych ułatwień na tatrzańskich szlakach są usuwane przez naszych pracowników – napisano w dalszej części wpisu.

