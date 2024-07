Do sieci trafił zaskakujący film. Widać na nim, jak turyści w Sopocie omijają zakaz kąpieli.

– Człowiek przyjeżdża nad polskie morze, żeby się wykąpać, oczywiście jest zakaz, czerwone flagi – napisała w opisie zamieszczonego w sieci nagrania jedna z użytkowniczek TikToka.

Na filmie widać spore grupy ludzi na plaży i każdy z nich faktycznie respektuje zakaz. Do morza nikt nie wchodzi. Wczasowicze znaleźli jednak inny patent na to, by jednak zażyć kąpieli. Zrobili to w dość niecodzienny sposób.

Na środku plaży widać bowiem… wielką kałużę. Siedzą w niej ludzie i pluskają się wodą. – Ale to nic, bo ludzie kąpią się w kałuży – napisała w swoim filmie użytkowniczka TikToka.

Przed kilkoma dniami w Sopocie nie można było się kąpać ze względu na zakwit sinic w Zatoce Gdańskiej. Teraz zakaz wprowadzono z uwagi na fakt, iż doszło do pożaru hali magazynowej w Gdańsku-Nowym Porcie. – Zakaz nie dziwi, kałuża na środku plaży już trochę tak – napisała autorka nagrania.

