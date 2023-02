Według planu 40-letniej radomszczanki zakończenie tej historii miało być zgoła inne. To właśnie ona zgłosiła interwencję jako pokrzywdzona przez swojego partnera po awanturze o pilot do telewizora. Po ustaleniach funkcjonariuszy role jednak się odwróciły. Teraz kobieta najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie z zarzutem usiłowania zabójstwa.

Do zdarzenia doszło w środku nocy 5 lutego 2023 roku w jednym z mieszkań na obrzeżach Radomska. Tuż po 1:00 oficer dyżurny radomszczańskiej komendy policji odebrał telefoniczne zgłoszenie od kobiety, że jej partner wszczął awanturę, a ona potrzebuje w związku z tym pomocy.

Natychmiast wysłany na miejsce patrol zastał kobietę i krwawiącego mężczyznę. Mundurowi wezwali pogotowie, a potem zaczęli ustalać przebieg zdarzenia. Jak się okazało, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, niż opowiedziała zgłaszająca.

Według pokrzywdzonego to właśnie jego partnerka zaczęła kłótnię, podczas której zaatakowała go nożem kuchennym. Poszło o pilot do telewizora. Oboje wcześniej razem spożywali alkohol.

Kobieta podejrzana o atak na swojego partnera została zatrzymana w policyjnym areszcie. Skrupulatnie zebrane dowody i ustalenia śledczych pozwoliły na postawienie 40–latce zarzutu usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i postanowił ją tymczasowo aresztować. Sprawczyni najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. W tym czasie będzie prowadzone śledztwo w sprawie. Kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

