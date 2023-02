Strażacy z Gorzowa ruszyli w czwartek do wezwania o pożarze. Starszy mężczyzna zgłosił, że w jednym z mieszkań w bloku na przeciwko wybuchł pożar. Na miejscu okazało się na szczęście, że prawda była zupełnie inna.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Mężczyzna zauważył, że w mieszkaniu w sąsiednim bloku na czwartym piętrze najwyraźniej doszło do zaprószenia ognia. Nie zwlekał i natychmiast zdecydował się zadzwonić po straż pożarną.

Strażacy przyznali później, że zawiadomienie brzmiało bardzo groźnie. Przede wszystkim dotyczyło budynku mieszkalnego. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów strażaków, którzy w pełnym rynsztunku ruszyli do akcji ratunkowej.

Strażacy szybko dotarli na miejsce. Jednak tam czekała ich duża niespodzianka. Gdy wkroczyli w rynsztunku do mieszkania, zastali tam… rozbawionych imprezowiczów. Okazało się, że oprócz przekąsek, towarzyszył im sztuczny kominek wyświetlany na ścianie. To zmyliło mieszkańca z sąsiedniego bloku, który uznał, że to prawdziwy ogień. Organizatorzy imprezy zarejestrowali zdarzenie i opublikowali w sieci.

Źr. Polsat News