Wiadomo już, że dla wielu z nas tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą zupełnie inne. Czy Polacy, mimo obostrzeń, zamierzają wybrać się na pasterkę? Wyniki w tej sprawie przedstawia portal o2.pl, na podstawie badania panelu Ariadna.

Pasterka to uroczysta msza święta odprawiana o północy, w nocy z 24 na 25 grudnia. Jest to jedna z najstarszych bożonarodzeniowych tradycji w naszym kraju. Msza odprawiana jest na pamiątkę oczekiwania i modlitwy pasterzy, którzy zmierzali do Betlejem, by pokłonić się narodzonemu Jezusowi.

W tym roku dla wielu osób święta Bożego Narodzenia będą inne niż wszystkie. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami. Czy, mimo ograniczeń, Polacy zamierzają wybrać się na pasterkę?

Jak wynika z badania panelu Ariadna, których wyniki podaje portal o2, zaledwie 13 procent ankietowanych wybiera się w tym roku na pasterkę. Aż 64 procent stwierdziło, że na pasterkę nie pójdzie a 23 procent nie podjęło jeszcze decyzji.

Warto to zestawić z danymi z ubiegłego roku. Jak wynika z badania panelu Ariadna, rok temu 27 procent ankietowanych wybrało się na pasterkę a 67 procent pozostało w domach. 6 procent osób nie pamięta, czy było rok temu na pasterce.

Źr.: o2