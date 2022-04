Reprezentacja Polski poznała rywali, z którymi zmierzy się podczas mundialu w Katarze. W sieci aż roi się od komentarzy na ten temat.

Już wiemy z kim zmierzą się podopieczni Czesława Michniewicza podczas zbliżającego się mundialu. Na katarskich boiskach Robert Lewandowski i spółka będą rywalizować z naszpikowaną gwiazdami Argentyną oraz Meksykiem i Arabią Saudyjską. To zdecydowanie trudni oraz wymagający przeciwnicy.

Co o tym sądzą dziennikarze i eksperci? W tym celu przejrzeliśmy Twittera i zebraliśmy komentarze dotyczące wyników niedawnego losowania. Głos zabrał m.in. Michał Pol, który – jak się okazuje – już przed losowaniem trafnie wytypował grupę.

Ktooooo trafnie wytypował grupę? XD Marzenie! Ciekawie i do wyjścia. Messi vs Lewy, Mexico Ra ra ra i Arabia na nabicie kabzy Lewego na króla strzelców jak Klose w 2002 ;) https://t.co/mpNTqNTrNX

Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, uważa z kolei, że grupa… jest łatwa.

– Problem z oceną szans polega na tym, że za rzadko weryfikujemy sobie ekipy typu Meksyk na tle reprezentacji europejskich. A poprzedni mundial jest zbyt odległym wyznacznikiem. Dlatego wszelkie typowania to wróżenie z fusów, ale wierzę – napisał z kolei Tomasz Ćwiąkała.

– Kochani, nie ma na co czekać. Zaczynamy pompowanie balonika, od razu. Ja mówię: ćwierćfinał, kto da więcej? – zażartował Sebastian Staszewski z serwisu Interia.pl.

Głos zabrał również prezes PZPN, Cezary Kulesza.

No i po losowaniu! Na mistrzostwach świata zagramy z Argentyną🇦🇷, Meksykiem🇲🇽 i Arabią Saudyjską🇸🇦. To bardzo ciekawa grupa! Zachowujemy pokorę, ale nikogo się nie boimy. Do Kataru polecimy bez kompleksów i gotowi do walki. Bądźcie z nami! #WorldCupDraw