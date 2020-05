Większość Polaków pozytywnie ocenia działania pierwszej damy w ciągu prezydentury Andrzeja Dudy – wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl. Ponad 75 procent badanych stwierdziło, że Agata Kornhauser-Duda dobrze reprezentuje nasz kraj w trakcie wizyt zagranicznych i spotkań z przywódcami państw.

Wciąż nie wiadomo, kiedy odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. O reelekcję ubiega się w nich urzędujący prezydent Andrzej Duda, który pozostaje liderem sondaży, jednak jego przewaga wyraźnie topnieje. A co Polacy sądzą o żonie prezydenta?

Jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, większość badanych pozytywnie ocenia działania Agaty Kornhauser-Dudy jako pierwszej damy. 26,5 proc. badanych oceniło je jako „zdecydowanie pozytywne”, 31,7 proc. jako „raczej pozytywne”, 14 proc. jako „raczej negatywne” a 27,8 proc. jako „zdecydowanie negatywne”.

Jeszcze lepiej pierwsza dama wypada przy pytaniu o to, czy dobrze reprezentuje Polskę w trakcie wizyt zagranicznych i spotkań z przywódcami innych państw. Tutaj aż 34,9 proc. badanych stwierdziło, że robi to „zdecydowanie dobrze” a 40,2 proc. że „raczej dobrze”. Jedynie 25 proc. badanych negatywnie w tej kwestii ocenia działania Agaty Kornhauser-Dudy. 12 proc. stwierdziło, że pierwsza dama robi to „raczej źle” a 13 proc. że „zdecydowanie źle”.

Źr.: DoRzeczy.pl