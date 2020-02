Polexit może być jednym z głównych tematów zbliżającej się kampanii prezydenckiej w Polsce. Wskazują na to ostatnie wypowiedzi czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. Zarówno Małgorzata Kidawa-Błońska, jak i Grzegorz Schetyna sugerują, że obecna władza może doprowadzić do opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w nocy z piątku na sobotę. Tym samym rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy. To czas negocjacji i kształtowania nowych stosunków brytyjsko-unijnych.

Polsce grozi polexit? Wymowny komentarz Kidawy-Błońskiej

Politycy Platformy Obywatelskiej twierdzą, że brexit powinien być przestrogą dla Polaków. Małgorzata Kidawa-Błońska, która w piątek przybyła z wizytą do Londynu, podkreślała, że członkostwo w UE jest korzystne dla Polski. – Musimy naprawdę jako Polacy pilnować tego, żeby nikomu nie przyszło do głowy wyprowadzać nas z UE. To nasz obowiązek – powiedziała. – Musimy mieć sojuszników, a nie znajdziemy ich nigdzie poza UE. Unia jest dla nas najważniejsza – dodała.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, opublikowała również zdjęcie z podróży do Londynu. Zasugerowała w nim, że druga kadencja obecnego prezydenta osłabi pozycję Polski w UE i może wróżyć polexit. – Czytam, co mógłby zgotować nam niedługo @AndrzejDuda. Dopilnuję, żeby się to nie wydarzyło. #Brexit – napisała.

Schetyna ocenia brexit: To smutny początek drogi w nieznane

Na opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur unijnych zareagował także Grzegorz Schetyna. To smutny początek drogi w nieznane.#Brexit raduje populistów, a nas musi ostrzegać przed konsekwencjami ich polityki – tłumaczy polityk. – Najbliższe lata w Polsce będą o tym, czy będziemy następni.#UE – dodaje.

Schetyna przypominał o polexicie regularnie w ostatnich latach. W 2016 roku wprost mówi o możliwości przeprowadzenia referendum w tej sprawie. „Jeśli PiS będzie kontynuował swoją antyeuropejską politykę, wezwiemy do referendum. Tak, by Polacy mieli szansę potwierdzić, że chcą być częścią Unii. Referendum będzie najlepszą odpowiedzią na to, co psuje PiS” – powiedział w rozmowie z „Tygodnikiem Powszechnym„.

Źródło: Twitter, „Tygodnik Powszechny”