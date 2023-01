Policjanci z Łomży rzucili się w pościg za 19-letnim obywatelem Rumunii, który podawał się za „sprzedawcę garnków”. Mundurowi mieli poważny powód, bo młody mężczyzna niedługo wcześniej brutalnie napadł i okradł kobietę. Sceny pościgu nagrały kamery monitoringu.

Policjanci poinformowali, że młody obywatel Rumunii wszedł do mieszkania seniorki pod pretekstem sprzedaży garnków. Gdy kobieta chciała mu zapłacić, nastolatek ją zaatakował, zabrał 16 tysięcy złotych oraz 200 dolarów i uciekł.

Kobieta natychmiast zawiadomiła służby. Policjanci ustalili, że 19-latek może poruszać się citroenem w stronę Łomży. „W Piątnicy zauważyli go łomżyńscy funkcjonariusze. Jednak kierowca citroena nie zatrzymał się do kontroli. Przyspieszył i kontynuował ucieczkę ulicami Łomży” — relacjonuje KPP w Augustowie.

Niedługo później napastnik spowodował kolizję, a policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. Na tym jednak nie koniec, bo Rumun podjął próbę ucieczki na piechotę. „Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo. Został zatrzymany po kilkuset metrach” — przekazali funkcjonariusze z Augustowa. Policjanci znaleźli przy nim skradzione pieniądze.

Za przestępstwo rozboju grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, do 5 lat więzienia.

Źr. fakt