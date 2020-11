Żona Romana Giertycha adwokat Barbara Giertych napisała w mediach społecznościowych, że policjanci mieli rzekomo śledzić córkę prawników. Poinformowała, że nie zostawi tak sprawy, bo zapowiedziała złożenie zawiadomienia o przekroczeniu uprawnień przez policjantów.

„Dzisiaj nieoznakowany samochód śledził spod domu moją córkę Marysię. Gdy stanęła na parkingu zablokował jej wyjazd. Dwóch policjantów zażądało jej dowodu i podjęli próbę przesłuchania bez żadnego trybu” – napisała na Twitterze Barbara Giertych. „Policjanci działali na zlecenie prokuratury w Poznaniu. Miarka się przebrała! Składamy zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez policjantów” – dodała prawniczka w kolejnym wpisie.

Czytaj także: Kosiniak-Kamysz o Kukizie: „Bliżej do radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy, szkoda”

Dzisiaj nieoznakowany samochód śledził spod domu moją córkę Marysię. Gdy stanęła na parkingu zablokował jej wyjazd. Dwóch policjantów zażądało jej dowodu i podjęli próbę przesłuchania bez żadnego trybu. — Barbara Giertych (@BarbaraGiertych) November 23, 2020

Policjanci śledzili córkę Giertycha?

Sprawa zapewne będzie miałą swój ciąg dalszy, bo odniósł się do niej także Roman Giertych. Adwokat udostępnił na Twitterze wpis swojej żony o tym, że policjanci mieli rzekomo śledzić ich córkę Marię. „Nękacie mi dzieci dranie? Odpowiecie za to” – napisał krótko Giertych.

Czytaj także: Strzelał w przystanek z broni pneumatycznej. Zdumiewające tłumaczenie

Nękacie mi dzieci dranie? Odpowiecie za to. https://t.co/AAIrCWE8FG — Roman Giertych (@GiertychRoman) November 23, 2020

Giertych na celowniku prokuratury

Roman Giertych znalazł się na celowniku śledczych jako jeden z podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Podejrzani usłyszeli zarzuty w sprawie przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy.

Czytaj także: Giertych pozywa Telewizję Polską. Pojawia się ogromna kwota

We wtorek adwokat poinformował, że „Sąd Rejonowy w Poznaniu wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wobec mnie przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu”. Oznacza to, że może wrócić do wykonywania zawodu, bo wcześniej sąd zdecydował o zawieszeniu możliwości wykonywania przez niego zawodu.

„Oczywiście dzisiejsza decyzja ma związek z wczorajszą decyzją Sądu Okręgowego, który uznał że w prezentowanych m.in. mi zarzutach nie widzi żadnego przestępstwa” – napisał na Twitterze Giertych.

Czytaj także: Takiego apelu jeszcze nie było. „Jeśli tego nie zrobimy, przegramy kolejne wybory”

Źr. twitter; Polsat News; wmeritum.pl