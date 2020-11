Od pewnego czasu na ostrzu noża stanęły relacje pomiędzy PSL, a Kukiz’15. Niewykluczone, że sytuacja doprowadzi do rozpadu Koalicji Polskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Radiem Wrocław po raz kolejny wypowiadał się krytycznie na temat działań Pawła Kukiza.

W czwartek czterech posłów Kukiz’15 głosowało za uchwałą wspierającą rząd w sporze z Unią Europejską w sprawie budżetu. To bardzo nie spodobało się koalicjantom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy w mediach otwarcie krytykowali polityków Kukiz’15. Zachowaniu posłów dziwi się także Władysław Kosiniak-Kamysz, który komentował sprawę na antenie Radia Wrocław. Zaznaczył jednak, że obie formacje nadal łączą konkretne postulaty.

„Na pewno są wspólne tematy, do których się zobowiązaliśmy, takie jak Emerytura bez podatku.” – przyznał lider Ludowców. „Widzieliśmy się na posiedzeniu klubu we wtorek, przed rozpoczęciem posiedzenia. Później już Pawła Kukiza na sali plenarnej nie było, ale na posiedzeniu klubu był, jego posłowie” – mówił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: „Tu się zasadniczo różnimy”

„Ale oczywiście ostatnie wydarzenia, głosowanie w których głosujemy inaczej, one dotyczą ważnych kwestii, strategii rozmowy z UE, ale tak naprawdę przyszłości środków dla mikroprzedsiębiorców, małych, średnich, dla rolników, samorządów, czyli środków z UE. My uważamy że trzeba bronić tych środków, trzeba robić wszystko, żeby Polska nie straciła pieniędzy przez błędy rządzących. Tu się zasadniczo różnimy i to też trzeba wziąć pod uwagę” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL poinformował, że jeśli Kukiz’15 tak chce, to może opuścić wspólną koalicję. „Ale to, że bliżej dzisiaj Kukiz’15 do radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy niż do tego proeuropejskiego naszego nurtu, to szkoda. Ale tu jest zawsze szansa na wyjaśnienie tej sprawy, choć nigdy w koalicji nie ma nic na zawsze” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

„Nikogo nie będziemy trzymać na siłę. Jak ktoś uzna, że jest mu po drodze bliżej ze Zjednoczoną Prawicą czy z kimkolwiek innym, to jest wolny mandat i może w ten sposób w ramach koalicji postępować i pójść swoją drogą” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

