Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że trzej polscy żołnierze służący na granicy doznali obrażeń. Tym razem nie chodzi jednak o skutki ataku migrantów. Gdy wojskowi wracali z granicy, doszło do wypadku drogowego.

Do groźnego zdarzenia doszło ok. godz. 15:20 pomiędzy miejscowościami Gobiaty i Bobrowniki. Żołnierze wracali ze służby na granicy. Jechali ciężarówką, której kierowca zdecydowanym manewrem uniknął zderzenia z pędzącym z naprzeciwka samochodem cywilnym. Ciężarówka wylądowała jednak na poboczu.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że na skutek ostrego hamowania trzej żołnierze doznali obrażeń. Jeden z nich doznał złamania kości udowej. Przetransportowano go śmigłowcem LPR do szpitala w Białymstoku. Pozostali również trafili do szpitala na badania.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że życiu rannych żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo.

❗ 26 czerwca 2024 r. ok. godz. 15.20 na drodze Kobiaty – Bobrowniki doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu wojskowego. Żołnierze powracający z wykonywania zadań na granicy, próbując uniknąć zderzenia z jadącym z dużą prędkością pojazdem cywilnym, zjechali z drogi… pic.twitter.com/8voe1Fl1GA — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) June 26, 2024

Źr. RMF FM