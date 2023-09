Selekcjoner polskiej kadry Fernando Santos ogłosił skład na dzisiejszy mecz Polska – Albania. W porównaniu do spotkania z Wyspami Owczymi, polska reprezentacja wyjdzie w podobnym zestawieniu, ale nie zabrakło zmian.

Mecz Polska – Albania prawdopodobnie stanie się jednym z tych, które zadecydują o awansie. Po niespodziewanej i kompromitującej porażce Polski w meczu z Mołdawią, nasza reprezentacja znalazła się w bardzo trudnym położeniu.

Optymizmem nie napawał też ostatni mecz przeciwko Wyspom Owczym. Co prawda udało się wygrać 2:0, ale styl i jakość gry pozostawiały naprawdę wiele do życzenia. Wystarczy wspomnieć, że pierwsza bramka padła dopiero po 70. minucie i to z rzutu karnego.

Mecz Polska – Albania teoretycznie dla naszych piłkarzy może okazać się trudniejszy, choć to biało- czerwoni są faworytem. Tymczasem Fernando Santos ogłosił skład, w jakim na murawę wyjdą dzisiaj Polacy. Skład jest bardzo zbliżony do tego z meczu przeciwko Wyspom Owczym, jednak zabraknie Arkadiusza Milika i Michał Skóraś. Zastąpią ich Matty Cash i Sebastian Szymański. Wydaje się zatem, że będzie to przygotowanie gry bardziej defensywnej, bo na boisku zostanie tylko jeden napastnik.

Pełny skład na mecz Polska – Albania: Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyńśki, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Sebastian Szymański, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński – Robert Lewandowski.

🆕 SKŁAD

Tak rozpoczniemy dzisiejszy mecz z Albanią! ⤵️

___________#ALBPOL 🇦🇱🇵🇱 pic.twitter.com/3HwVgAS1H1 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 10, 2023

Przeczytaj również:

Źr. Radio ZET; X