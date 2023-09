Robert Lewandowski zdobył dwa gole w meczu z Wyspami Owczymi i zapewnił zwycięstwo naszej drużynie. Pomimo tego nastroje po meczu są mieszane. Okazuje się jednak, że poza granicami występ „Lewego” doceniany jest dużo bardziej.

A grę „Lewego” bardzo cenią sobie media… z Wysp Owczych. Opisuje to serwis WP Sportowe Fakty, który zebrał opinie tamtejszych dziennikarzy na temat występu kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski urasta tam do rangi bohatera.

Dziennikarz Agnar Presta z portalu roysni.fo napisał, że Robert Lewandowski w meczu z Wyspami Owczymi był „genialny i bezwzględny”. Nawiązał tym samym do skuteczności naszego rodaka, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Raz uczynił to wprawdzie z rzutu karnego, jednak drugi gol to już prawdziwy kunszt zawodnika FC Barcelony.

Portal kvf.fo podaje, że Farerzy dzielnie się bronili do momentu, w którym sprawy w swoje ręce wziął Robert Lewandowski. – Plan legł w gruzach po rzucie karnym, którego strzelił Robert Lewandowski – napisali dziennikarze. – Zawodnicy z Wysp Owczych z czasem byli coraz słabsi, a gwiazdor Polaków Robert Lewandowski za mocny – dodano w dalszej części.

Redaktorzy serwisu podkreślają też, że Robert Lewandowski był „za mocny” dla defensywy reprezentacji Wysp Owczych, która próbowała stawić czoła gwiazdorowi reprezentacji Polski.

