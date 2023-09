Nadal nie milkną echa głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego, który krytycznie wypowiadał się m.in. o kolegach z reprezentacji. Komentujący sprawę Tomasz Hajto nie szczędził gorzkich słów pod adresem obecnego kapitana Kadry. Zdradził również, jaka byłaby reakcja, gdyby do tej sytuacji doszło w jego czasach.

„Trudno mi powiedzieć, jaką potrzebę z tym wywiadem miał Robert” – rozpoczął Hajtow. „Ja w jego głowie nie siedzę. Ale za czasów mojej reprezentacji – u trenera Engela, z takimi charakterami jak Świerczewski, Kałużny, Zieliński, Wałdoch, Matysek, Iwan, Kłos czy Żewłakow, już przed pierwszym treningiem mielibyśmy z nim rozmowę i pytalibyśmy się, kogo miał na myśli” – dodał.

„Co gdyby był kapitanem? U nas nie byłby kapitanem” – skwitował krótko Hajto. „Jeżeli byłaby między nami rozmowa, na pewno byłby przy niej trener Engel i prezes związku, bo tam mogłoby być naprawdę bardzo agresywnie” – powiedział były piłkarz.

Tomasz Hajto o wywiadzie Roberta Lewandowskiego ⬇️



💭"Przed pierwszym treningiem mielibyśmy z nim rozmowę… U nas nie byłby kapitanem"



📺 Polsat Sport Premium 1 pic.twitter.com/WisgvdPnf0 — Polsat Sport (@polsatsport) September 7, 2023

Przypomnijmy, kilka dni temu Lewandowski udzielił głośnego wywiadu, w którym m.in. zarzucił kolegom z kadry „brak osobowości”. „Jak wchodziłem do reprezentacji, to czerpałem wiedzę od doświadczonych zawodników takich jak Jerzy Dudek czy Mariusz Lewandowski. Pytałem: „Jak to wygląda u was w klubach? A jak tamto?”. Czy do mnie ktoś przechodzi i pyta, jak coś wygląda w Bayernie i Barcelonie? To jest znikomy procent” – mówił Lewandowski.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat Sport; Radio ZET