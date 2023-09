Zaskakująca sytuacja po meczu Polska-Wyspy Owcze z udziałem Roberta Lewandowskiego. Nagle na murawie pojawił się bowiem młody kibic.

Mecz z Wyspami Owczymi to nie tylko zgrzytanie zębów przy obserwowaniu akcji naszych piłkarzy. To też wzruszający moment, który nastąpił tuż po zakończeniu spotkania. Chodzi oczywiście o sytuację, do której doszło na murawie Stadionu Narodowego.

Gdy zawodnicy schodzili z boiska pojawił się na nim również… młody kibic. Zrobił to zapewne wbrew obowiązującym regułom, ponieważ błyskawicznie ruszyli w jego kierunku odpowiedzialni za bezpieczeństwo na stadionie stewardzi.

Wtedy w obronie chłopca stanął jednak Robert Lewandowski, który objął młodego kibica. Stewardzi odsunęli się więc, a Lewandowski przekazał dziecku swoją koszulkę oraz opaskę kapitańską.

Po chwili szczęśliwy chłopiec ponownie ruszył w stronę trybun Stadionu Narodowego, na którym rozgrywany był mecz z Wyspami Owczymi. Wzruszający moment uwieczniły kamery TVP Sport, a krótkie wideo pojawiło się na profilu stacji sportowej w serwisie x.com. – Chwilę po meczu wydarzyła się TAKA sytuacja – czytamy w opisie opublikowanego filmu.

"Lewy" 🤝 młody kibic pic.twitter.com/MLkgbDRwG7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2023

