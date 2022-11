Emocje przed meczem Polska – Argentyna sięgają zenitu. Biało-Czerwoni mogą liczyć na wsparcie nie tylko naszych kibiców. Ostatnio Robert Lewandowski został umieszczony na grafice w jednym z państw Ameryki Południowej.

W środę Polska zagra swój trzeci mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Nasza reprezentacja zmierzy się z faworytem grupy – Argentyną. Stawką jest wyjście do fazy pucharowej turnieju.

Wyrównany układ punktów w tabeli sprawia, że z pewnością obie drużyny postawią wszystko na jedną kartę. Polacy mogą liczyć na wsparcie naszych wspaniałych kibiców.

Co ciekawe, pozytywne sygnały płyną do nas nie tylko z Polski, ale także z innych rejonów świata. Przykładem może być tutaj Brazylia – odwieczny rywal Argentyny.

Brazylijczycy postanowili nawet uhonorować Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan pojawił się na wymownej grafice w nietypowym stroju…

Na stadionie 974 cisza i spokój… Nie to, co z sercu admina!!! 🥵📈 JAK STRESIK W SKALI OD 1 DO 10?

_________#POLARG 🇵🇱🇦🇷 #KierunekKatar pic.twitter.com/93ZZ2O4WaG