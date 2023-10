Przed wieczornym meczem Polska – Mołdawia w ramach eliminacji do Euro 2024, pojawił się komunikat PZPN i policji. Kibice wybierający się na mecz na Stadionie Narodowym powinni zapoznać się z informacją.

Komunikat w sprawie meczu Polska – Mołdawia opublikował w mediach społecznościowych PZPN. „W porozumieniu z policją prosimy kibiców o wcześniejsze przybycie na stadion z uwagi na planowane szczegółowe kontrole na bramach wejściowych i wjazdowych” – czytamy.

Dziennikarze sportowi zwracają uwagę, że to bardzo nietypowa sytuacja. W ostatnich latach takich komunikatów nie publikowano. Portal Sportowe Fakty WP zwrócił się o komentarz do policji. „Ta prośba wynika z kilku elementów. Zawsze zależy nam na tym, by na imprezie masowej, na którą wyprzedana jest duża liczba biletów, a tak jest przy okazji meczu Polska – Mołdawia, widzowie zjawiali się na obiekcie wcześniej, by wydłużył się czas wejścia i uniknąć jednego punktu kulminacyjnego, który spowodowałby zablokowanie terenu przyległego do stadionu” – wyjaśnił nadkom. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z serwisem.

„Po drugie, chodzi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Mamy napiętą sytuację w Europie, w niedzielę w kraju odbywają się też wybory. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim i wszędzie, dlatego zwracamy uwagę na imprezy masowe, a dziś taką największą w Warszawie jest mecz reprezentacji. Stąd między innymi wzmożone kontrole pirotechniczne” – dodał Marczak, w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP.

