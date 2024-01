Wciąż wybrzmiewają echa zachowania polskiego szachisty. Jan-Krzysztof Duda, bo o nim mowa, nie podał ręki zawodnikowi z Rosji. Teraz skomentował to ukraiński sportowiec.

W Uzbekistanie odbywają się Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Podczas imprezy prestiżowe zwycięstwa w dwóch kategoriach odniósł Norweg Magnus Carlsen.

Jednak to nie o norweskim zawodniku jest głośno, a o reprezentancie Polski, Janie Krzysztofie Dudzie. Zawodnik skupił na sobie zainteresowanie zagranicznych mediów, po sytuacji z Denisem Chismatullinem. Rosjanin był jego rywalem w pierwszym dniu mistrzostw, a kiedy wystawił do niego dłoń – Polak odmówił. Warto podkreślić, że Chismatullin popierał rosyjską inwazję na Ukrainę.

Głos ws. zachowania Jana-Krzysztofa Dudy zabrał Ołeksandr Dołgopołow, były ukraiński tenisista. Sportowiec udostępnił nagranie prezentujące gest Polaka na swoim profilu społecznościowym.

Wszystko opatrzył dodatkowo wymownym komentarzem. – Dobra robota, Jan-Krzysztof – napisał Ukrainiec. – Po pierwsze, nie powinno ich tam być – dodał.

Well done, Jan-Krzysztof 🤝🇵🇱🇺🇦

They shouldn’t be there in the first place https://t.co/KUyEXpiDPR