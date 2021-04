To największe i najbogatsze państwa Unii Europejskiej podzieliły się z takimi krajami jak Polska dostępem do szczepionki – uważa Agnieszka Pomaska. Nagraniem posłanki zdumiony jest Michał Adamczyk z TVP.

Problemy z dostawami szczepionek zmusiły rządy europejskich krajów do licznych modyfikacji programów szczepień. W sieci pojawiły się głosy zestawiające tempo szczepień państw UE z Wielką Brytanią.

Które kraje zyskałyby, gdyby negocjacje przeprowadzano indywidualne? Z pewnością nie Polska – wynika z niedawnej wypowiedzi Agnieszki Pomaski z Koalicji Obywatelskiej.

Parlamentarzystka zamieściła nagranie na swoim profilu w Poniedziałek Wielkanocny. Podsumowując szczepienia, zwraca uwagę na liczne problemy organizacyjne. Zwróciła również uwagę, że polski rząd dysponuje preparatami, które… odstąpiły nam bogatsze kraje.

„Ten rząd używa szczepionek, które nie są ich własnością, które zostały wynegocjowane przez UE. To największe i najbogatsze kraje UE podzieliły się z takimi krajami jak Polska dostępem do szczepionki” – podkreśliła.

„To dlatego w takich krajach jak w Niemczech, szczepienie nie idzie tak dobrze, jak by mogło. Gdyby każdy kraj sam walczył o szczepionki, to tych szczepionek byłoby w tych największych krajach, jak w Niemczech, Francji, Włoszech czy Hiszpanii” – dodała.

Pomaska o roli wielkich państw UE w procesie szczepień. Zareagował dziennikarz TVP

Na nagranie zwrócił uwagę Michał Adamczyk. Prezenter „Wiadomości” TVP uważa, że wyznanie posłanki jest dobrym przykładem, jak postrzega ona rolę Polski na arenie międzynarodowej.

„Posłuchajcie jak rolę Polski w UE postrzega pani poseł Pomaska, posłuchajcie co i jak mówi o szczepionkach, posłuchajcie jaka wg niej jest przyczyna słabego tempa szczepień w Niemczech” – napisał.