Donald Tusk nieustannie wzywa do stworzenia jednej wspólnej listy wyborczej formacji opozycyjnych, choć z reguły do tego grona nie zalicza się Konfederacji. Tymczasem jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej, Paweł Poncyliusz na antenie radia RMF FM powiedział coś zaskakującego na temat Konfederacji i Janusza Korwin-Mikkego.

Poncyliusz usłyszał na antenie pytanie o to, czy po wyborach parlamentarnych możliwa jest koalicja KO z Konfederacją. „Po wyborach to jest trochę inna sytuacja. Wtedy jednak arytmetyka decyduje, czy możemy wziąć odpowiedzialność za Polskę i czy mamy jakiś plan reform wspólny czy nie” – powiedział.

„Różne scenariusze sobie wyobrażam, również takie” – dodał Poncyliusz. Przypomniał też pewną sytuację z okresu zamieszania z potencjalnym przeprowadzeniem wyborów kopertowych w trakcie pandemii Covid-19.

„Pamiętam jak był kryzys przy okazji wyborów kopertowych gdzie z Konfederacją całkiem dobrze się rozmawiało w porównaniu do rozmów z Lewicą. Jest to doświadczenie sprzed dwóch lat, to oznacza, że można rozmawiać” – mówił Poncyliusz.

„Nie chcę mówić za całą Koalicję Obywatelską, ale mnie na pewno do Korwina czy do wolnościowców jest mi bliżej niż do niektórych postulatów Partii Razem” – dodał zaskakująco Poncyliusz.

Źr. Interia