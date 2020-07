Z powodu koronawirusa zamknięty został klasztor znajdujący się przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. To bardzo popularne miejsce pielgrzymek na Śląsku. Powodem było wykrycie zakażenia u jednej z zakonnic.

Zakonnicy przebywający w klasztorze w Leśniowie na terenie województwa śląskiego zostali skierowani na kwarantannę. Posługują oni w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – bardzo popularnym miejscu pielgrzymkowym w tym regionie.

Na stronie internetowej sanktuarium pojawiła się informacja, że do zakażenia siostry doszło podczas jej pobytu w Częstochowie. „Chcemy zdementować wszelkie wiadomości mówiące, że do zakażenia doszło podczas Uroczystości Odpustowych ku czci Matki Bożej Leśniowskiej tj. 2 i 5 lipca lub w naszym Sanktuarium w innych dniach. Otóż do zakażenia Siostry Zakonnej doszło 12 lipca 2020 roku w Częstochowie od osoby mającej bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Siostra przebywała u nas od wieczora w niedzielę 12 lipca 2020 roku. Nie była na Mszy św. w Sanktuarium” – czytamy.

Ojcowie i Bracia Paulini oraz Siostry Obliczanki z klasztoru w Leśniowie są obecnie na kwarantannie. „Od otrzymania wiadomości w poniedziałek 13 lipca 2020 roku o prawdopodobieństwie zakażenia została odizolowana i poddana prywatnym testom na obecność wirusa. Po otrzymaniu wyników na podstawie decyzji PSSE w Myszkowie, została przetransportowana do izolacji zewnętrznej. Stan zdrowia siostry określa się jako dobry (bez objawowy). Stan zdrowia pozostałych Ojców i Braci Paulinów określa się również jako dobry (bez objawowy). Wszyscy przebywają w klasztorze na kwarantannie” – czytamy dalej.

Przypomnijmy, że łącznie w naszym kraju wykryto do tej pory 39 746 przypadków koronawirusa. 1 618 osób nie żyje a 29 924 uznano za wyzdrowiałe. Tylko w sobotę Ministerstwo Zdrowia podało informację o 339 nowych przypadkach zakażenia i sześciu ofiarach śmiertelnych.

Źr.: Lesniow.pl