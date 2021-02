Koalicjant Jarosława Kaczyńskiego zabiera głos ws. projektu podatku od reklam. – Porozumienie Jarosława Gowina nie widzi możliwości poparcia projektu ustawy w zaproponowanym kształcie – czytamy w oficjalnym komunikacie.

To koniec projektu opodatkowania koncernów medialnych? Komunikat ws. pomysłu obozu rządzącego wydało Porozumienie wicepremiera Jarosława Gowina. Autorzy dokumentu już na wstępie podkreślili, że ich formacja opowiada się za niskimi oraz sprawiedliwymi podatkami.

„Z tej perspektywy – co do zasady – z całą mocą popieramy wprowadzenie do polskiego systemu prawnego opodatkowania globalnych koncernów medialnych i technologicznych, jako wyraz równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych oraz odpowiedzialności za sprawiedliwe kształtowanie rynku medialnego w krajach Unii Europejskiej” – czytamy w komunikacie.

Porozumienie nie poprze projektu ws. opłaty od reklam

Przedstawiciele Porozumienia zwrócili uwagę, że projekt napotkał na zdecydowany opór ze strony środowisk dziennikarskich. „Zwracamy uwagę na fakt, że projekt wywołał szerokie protesty wielu bardzo odległych od siebie ideowo środowisk dziennikarskich. Przywiązując wielką wagę do roli mediów w demokratycznym społeczeństwie oraz konieczności zapewnienia zróżnicowania prezentowanych opinii i poglądów, Porozumienie Jarosława Gowina czuje się zobowiązane do wsparcia wszystkich środowisk dziennikarskich w ich oczekiwaniu na rzetelną dyskusję nad projektowanymi rozwiązaniami” – napisano.

Stanowisko @Porozumienie__ @Jaroslaw_Gowin w sprawie projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. pic.twitter.com/enL21hGV0r — Porozumienie (@Porozumienie__) February 12, 2021

„Jako partia o wyraźnej konserwatywnej tożsamości, a tym samym jako partia, dla której wolność słowa jest wartością fundamentalną w demokratycznym społeczeństwie, będziemy sprzeciwiali się rozwiązaniom, które utrudnią funkcjonowanie mediów, w tym również – a może nawet przede wszystkim – mediów wobec Porozumienia Jarosława Gowina krytycznych” – zastrzegają autorzy.

Na końcu komunikatu pojawia się zapowiedź braku poparcia dla projektu. „Porozumienie Jarosława Gowina nie widzi możliwości poparcia projektu ustawy w zaproponowanym kształcie. Jednocześnie deklarujemy gotowość przystąpienia do prac nad ustawą, która realnie opodatkuje medialne korporacje technologiczne działające na rynku polskim i unijnym” – czytamy.