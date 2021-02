Jak media prywatne mogłyby wpłynąć na rządzących do zmiany zdania ws. wprowadzania nowego podatku? Swoim pomysłem w programie „Graffiti” podzielił się wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Spróbujcie ich przez tydzień nie zapraszać do Polsatu – zaproponował. Co odpowiedział prowadzący?

Przypomnijmy, że rządowe plany wprowadzenia tzw. opłaty od reklam spotkały się ze stanowczym sprzeciwem branży medialnej. W środę czołowe media prywatne w Polsce wzięły udział w proteście „Media bez wyboru”.

Temat projektu nowego podatku pojawił się w rozmowie Włodzimierza Czarzastego na antenie Polsat News. Lider Lewicy przekonuje, że opłata, którą zamierza wprowadzić PiS jest nieuczciwa. Jak zaznacza, jego krytyczny stosunek do projektu nie jest zagrywką polityczną. – Propaganda pod tytułem „politycy bronią mediów niezależnych, bo są tam chwaleni”, to jest prymitywne – ocenił.

– To już nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby jedynymi mediami w Polsce były media publiczne, a wszystkie pozostałe media żeby ograniczyć – przekonuje polityk. Czarzasty uważa, że nowa opłata sprawi wielkie kłopoty mniejszym nadawcom.

Czarzasty proponuje: „Spróbujcie ich przez tydzień nie zapraszać do Polsatu”. Krótka odpowiedź dziennikarza

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, PiS chce poprzez projekt wpłynąć na stosunek mediów do rządzących. – PiS robi to specjalnie, po to, żeby dać prywatnym mediom łupnia, żebyście ich całowali po rękach, pokazywali bez przerwy i chwalili – zauważył.

W tym kontekście podzielił się swoim pomysłem, dotyczącym protestu mediów. Czarzasty sugeruje, że dziennikarze powinni zbojkotować polityków obozu rządzącego na pewien czas. – Po co wy zapraszacie tych polityków? Spróbujcie ich przez tydzień nie zapraszać do Polsatu. Ciekawe co pan Gowin zrobi wtedy. W telewizji publicznej powie, że się pogniewa na was? – zapytał.

– Taką mamy misję, zapraszamy wszystkich, ze wszystkich stron – odpowiedział prowadzący Grzegorz Kępka.

– Może jesteście za łaskawi. Bo nie wszyscy wobec was są łaskawi – dodał Czarzasty.