Od kilku dni w szpitalu w Katowicach przebywa poseł PiS Jerzy Polaczek. Polityk otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Poseł ciężko przechodzi chorobę, ale postanowił wypowiedzieć się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zwrócił się m.in. do osób kpiących z pandemii.

Poseł Polaczek we wtorek poinformował o wykryciu u niego koronawirusa. Dzień później jego stan radykalnie się pogorszył, bo karetka zabrała go do szpitala z ciężkimi objawami choroby. Polityk jednak nie zawiesił działalności publicznej, bo postanowił opublikować w sieci wpis. „Dzisiaj postanowiłem wyłączyć się z sieci FB. Tydzień absolutnej ciszy. To konieczne – wyniki tomografii płuc są złe. Tyle mogę napisać. Muszę chronić swoje zdrowie i życie! Cały czas jestem +pod tlenem+ i przyjmuję silne antybiotyki. Nie poddaję się!” – czytamy na wstępie.

Polaczek apeluje o opamiętanie

Polityk zwrócił się bezpośrednio do osób kpiących z epidemii. „Jestem tu najmniej ważny! Ten wpis traktuję jako przestrogę i chęć wpłynięcia na postawy ludzi. Dla kpiących z epidemii mam dwa słowa – OPAMIĘTAJCIE SIĘ!” – apeluje Polaczek. „Wyrażam swój szacunek i podziw dla pracy pielęgniarek i lekarzy – z każdego wielogodzinnego dyżuru schodzą wyciśnięci jak +cytryna+ do końca. Jesteśmy im winni najwyższe uznanie! To nasi bohaterowie” – dodał.

Czytaj także: Sanepid przerwał pogrzeb. Okazało się, że zmarły miał koronawirusa

„Nasz kraj staje przed czasem najwyższej próby. To w jakim zakresie epidemia nas dotknie, zależy od milionów codziennych ludzkich zachowań; od tego, czy będziemy odpowiedzialni; od tego, czy będziemy respektować zarządzenia władz państwowych, w szczególności premiera i ministra zdrowia! To pozwoli postawić społeczną tamę atakującemu wirusowi! Apeluję i proszę Was o odpowiedzialność! To racja Polski!” – pisze Polaczek.

Nowe przypadki zakażeń

Ministerstwo zdrowia opublikowało w niedzielę kolejny raport przedstawiający najnowsze dane dotyczące pandemii wywołanej przez koronawirus. Liczba nowych przypadków wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, bo w ciągu ostatniej doby zanotowano 8536 nowych potwierdzonych zakażeń.

Niestety są także przykre informacje, bo resort poinformował o wysokiej liczbie zgonów. „Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 44 osoby.” – czytamy.

Sytuacja stale się pogarsza, bo łącznie na terytorium Polski od początku pandemii zanotowano 175 766 potwierdzonych przypadków nowych zakażeń koronawriusem. Dotąd na terenie kraju zmarło z tego powodu 3 573 osoby.

Czytaj także: Powinniśmy unikać wizyt na cmentarzu? Branża pogrzebowa apeluje

Źr. facebook; rmf24.pl