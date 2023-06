Wracaj do swojej naziolskiej budy – taką radę Anna Maria Żukowska ma dla deputowanej Bundestagu. Czym Alice Weide z AfD wyprowadziła z równowagi posłankę Lewicy? Chodziło o jedną sugestię dotyczącą polskich terytoriów…

Deputowana do Bundestagu i działaczka AfD Alice Weide jest bardzo zadowolona z wyników jej ugrupowania we wschodnich regionach Niemiec (32,5 proc. głosów – najwyższy wynik wśród wszystkich ugrupowań). Polityk zamieściła ostatnio wpis, który poważnie zaniepokoił Polaków.

Weide nazwała w nim bowiem wschodnie Niemcy „środkowymi”, co zdaje się sugerować, że prawicowa polityk tęskni za ziemiami, które obecnie znajdują się w granicach Polski (po II wojnie światowej). „Zdecydowanie największa siła w środkowych Niemczech” – napisała.

Jej wpis wyprowadził z równowagi Annę Marię Żukowską. Posłanka Lewicy zdecydowała się odpowiedzieć w mocnych słowach. „Alicja, ja Ci powiem: polska armia jest lepiej wyszkolona, uzbrojona i dofinansowana od niemieckiej, więc nawet o tym nie myśl [o Niemczech wschodnich jako środkowych]. Wracaj do swojej naziolskiej budy” – napisała.

Niektórzy internauci byli przerażeni wpisem. Żukowska zobaczyła pod swoim komentarzem wiele cierpkich, a nawet obraźliwych słów. Posłanka Lewicy zareagowała ponownie.

„Powiem Wam, że jakoś nie spodziewałam się, że część zwolenników opozycji poczuje się w obowiązku po mnie pojechać, wykląć i obrzucić inwektywami w związku z moją jednoznaczną krytyką #AFD Myślałam, że co do stosunku do AFD jest jasność. Prawda? Prawda?” – zapytała retorycznie.