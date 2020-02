Skandaliczny gest Joanny Lichockiej wywołał ogromne oburzenie. Sama posłanka tłumaczy, że to kłamstwo i jedynie pojedyncza klatka. Opozycja jest wściekła, pokazuje kolejne ujęcia i zapowiada skargę.

Nocne obrady Sejmu wzbudziły ogromne emocje. Posłowie odrzucili sprzeciw Senatu w sprawie wsparcia mediów publicznych gigantyczną kwotą 1,95 miliarda złotych. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Jeszcze wczoraj marszałek Senatu Tomasz Grodzki apelował, by kwotę tę przeznaczyć na leczenie pacjentów onkologicznych.

W ostatniej chwili Joanna Lichocka została wyznaczona do sprawozdania ustawy. Pospieszną decyzją PiS zastąpiła w tej funkcji Joannę Scheuring-Wielgus, co już wywołało oburzenie. Lichocka broniła wsparcia dla Telewizji Polskiej przekonując, że media publiczne w obecnym kształcie są Polakom potrzebne.

Wygląda na to, że w pewnym momencie posłance puściły nerwy. Na zdjęciach z sali sejmowej widać, jak Joanna Lichocka w stronę posłów opozycji wystawia środkowy palec. Jak można się domyślić wywołało to ogromne oburzenie. Od wczoraj w sieci pojawiają się setki komentarzy polityków i innych osób oburzonych skandalicznym gestem posłanki.

Lichocka: „To jest kłamstwo”

Sama Joanna Lichocka twierdzi, że cała sprawa jest kłamstwem i manipulacją. Przekonuje, że to tylko pojedyncza klatka. „Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej, to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej, a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl” – napisała.

Później na Twitterze posłanka regularnie reagowała na kolejne wpisy. Przy każdym z nich mówiła o „kłamstwach, manipulacji i szczuciu”.

Kacper Świsłowski, dziennikarz związany z portalem Gazeta.pl pokazał na Twitterze zdjęcia z Sejmu wykonane przez Macieja Jaźwieckiego z Agencji Gazeta. Wyraźnie widać na nich, że posłanka wulgarny gest wykonuje nie tylko na jednej klatce.

Ostatecznie do sieci trafił film z całej sytuacji. Czy Joanna Lichocka faktycznie pokazała środkowy palec? To już każdy musi ocenić sam.

