Marta Wcisło z Platformy Obywatelskiej rozdawała pączki z okazji tłustego czwartku. Internauci zwrócili jednak uwagę na cenę słodkich wyrobów… . – Dla ludzi ma do zaoferowania tylko najgorsze ochłapy i jeszcze oczekuje za to wdzięczności – pisze jeden z oburzonych. O co chodzi?

Tłusty czwartek to tradycyjnie okazja do skosztowania pączków. Przyjęło się, że tego dnia częstujemy również innych pysznymi słodkimi wyrobami. Okazję tę wykorzystują politycy, by zbliżyć się nieco do wyborców, skrócić „dystans”.

Mieszkańcy Lublina mieli okazję poczęstować się pączkami od posłanki Marty Wcisło z PO. Parlamentarzystka pokazała w sieci zdjęcie, na którym widać, jak rozdaje przysmaki. Do pączków dołączona była karteczka z jej wizerunkiem.

Rozdawała pączki mieszkańcom Lublina. Nie wszyscy są zadowoleni…

W Lublinie świętujemy Tłusty Czwartek, zapraszam przed Ratusz! 😘 pic.twitter.com/h5ZX6FQeQa — Marta Wcisło (@WcisloMarta) February 16, 2023

Nie wszystkim internautom spodobała się akcja posłanki opozycji. Niektórzy zwrócili bowiem uwagę na same pączki i ich pochodzenie, zarzucając parlamentarzystce skąpstwo…

Wcisło z Platformy Obywatelskiej rozdaje pączki z Biedronki po 42 groszy?



Mają rozmach! 😜 pic.twitter.com/SEVLsE1WEO — ɐllǝnuɐɯɯı (@gen_brygady) February 16, 2023

Kiedy myslisz że już więcej pączków nie zmieścisz, ale okazuje się że jeszcze jeden się wcisło… pic.twitter.com/yeh9dol4RI — Człowiek Bóbr 2.0 (@czlowiek__bobr) February 16, 2023

Powiecie, że darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Ale posłanka PO wciskając najtańsze pączki z Biedronki (4,99 zł za 12 sztuk, przecenione w promocji) pokazuje kwintesencję PO, która dla ludzi ma do zaoferowania tylko najgorsze ochłapy i jeszcze oczekuje za to wdzięczności. pic.twitter.com/RQYlQcVSiy — Mr Mistrzowski (Michał) (@MrMistrzowski) February 16, 2023

Przeczytaj również: