Dzisiaj jedno z najbardziej bezsensownych wolnych w ciągu roku – ubolewa na nagraniu Klaudia Jachira. Posłanka Koalicji Obywatelskiej nie jest zadowolona z wolnych świąt kościelnych. Zaproponowała inne rozwiązanie. „Wolne od pracy powinny być tylko święta państwowe” – przekonuje.

Klaudia Jachira zasiadając w Sejmie dała się poznać ze specyficznych wystąpień i pomysłów. W święto Trzech Króli, parlamentarzystka postanowiła „zabłysnąć” kolejny raz. Zaproponowała rezygnację z wolnego w dniach świąt katolickich.

„Dzisiaj jedno z najbardziej bezsensownych wolnych w ciągu roku. Tak, nawet bardziej bezsensowne od tego populistycznego pomysłu o wolnej wigilii. No bo jest świętem ustawionym całkiem niedawno i nie ukrywajmy przez katolickich polityków” – stwierdziła.

Jachira chce zmian w dniach wolnych. Posłanka koalicji rządzącej uważa, że jest ich za wiele

Posłanka Koalicji Obywatelskiej uważa, że dni wolnych jest za dużo. Tak mają uważać też jej znajomi, a nawet religijna rodzina. – No bo nie ukrywajmy, wolnym też możemy być zmęczeni – stwierdziła.

„Mi na szczęście nikt nie zabrania pracować, więc ja po prostu spędziłam (6 stycznia) jak taki zwyczajny przed sejmowy poniedziałek” – powiedziała. „Nie zmienia to faktu, że myślę, że taki dzień, gdzie już naprawdę tak zastanawiamy się, kiedy ten chociaż w miarę wróci do normy to dobry pretekst do tego, aby porozmawiać, czy w ogóle ta pula świąt religijnych powinna być narzucana z góry” – dodaje.

Jeśli chcemy naprawdę świeckiego państwa, to pora na dyskusję, czy potrzebujemy odgórnie narzuconych wolnych świąt katolickich.

Co proponuje parlamentarzystka koalicji rządzącej? „Jeśli chcemy naprawdę świeckiego państwa, to pora na dyskusję, czy potrzebujemy odgórnie narzuconych wolnych świąt katolickich. Wolne od pracy powinny być tylko święta państwowe: 1, 3 maja, 4 czerwca i 11 listopada, a reszta – 10 wolnych dni byłyby do wyboru" – napisała.

