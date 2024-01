Anita Werner to jeden z dziennikarzy, którzy przeprowadzili wywiad z Donaldem Tuskiem. Internauci zwrócili w tym czasie uwagę na jeden aspekt dotyczący jej osoby.

Wywiad przeprowadzili dziennikarze z trzech stacji telewizyjnych. Byli to Marek Czyż z TVP, Piotr Witwicki z telewizji Polsat oraz Anita Werner, która podczas łączonej rozmowy reprezentowała stację telewizyjną TVN. To właśnie do tej dziennikarki pewne „ale” mieli internauci.

Zwrócili bowiem uwagę na ubiór popularnej dziennikarki, który – zdaniem niektórych – był niestosowny lub wręcz „dziwny”. – Ale Pani Werner to szła wieczorem do modnego klubu koło plaży, tylko w ostatniej chwili ją ściągnęli na wywiad z Tuskiem, prawda? – napisała jedna z osób komentujących ubiór Anity Werner.

– Nie mogę się skupić, bo Anita Werner dziwnie się ubrała – dodał kolejny internauta, któremu również nie przypadł do gustu „outfit” popularnej dziennikarki. – Anita Werner wystroiła się jak do Adrii. TVP niech uważa, bo za chwilę wyleje dziecko z kąpielą. Na pana z Polsatu spuszczę zasłonę milczenia. Premier Tusk – świetnie, uczciwie i swobodnie odpowiadał na pytania mimo bufonady naprzeciwko – napisała z kolei inna osoba.

Niektórym nie przypadło zaś do gustu pytanie Werner dotyczące aborcji.

Prezes Rady Ministrów @donaldtusk rozmawiał z dziennikarzami TVN24, TVP Info, i Polsat News – o prawa kobiet spytała #AnitaWerner z pierwszej stacji.



– Koalicja Obywatelska złoży swój projekt ustawy, który da prawo do bezpiecznej #aborcja do dwunastego tygodnia ciąży – z… pic.twitter.com/oMRSGEt7tY — Menedżer Zdrowia (@MenedzerZdrowia) January 13, 2024

