Joe Biden odpowiedział na pytanie dotyczące zmiany władzy w Polsce. Te słowa mogą nie spodobać się politykom oraz zwolennikom Prawa i Sprawiedliwości.

W Polsce, jak wiemy wszyscy, doszło do zmiany władzy. Prawo i Sprawiedliwość nie zdołało utworzyć rządu. Uczynił to natomiast Donald Tusk i jego Koalicja Obywatelska we współpracy z Polską 2050, Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewicą.

Jak ocenia to amerykański prezydent Joe Biden? Oto postanowił zapytać go, w bezpośredniej rozmowie, korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Dziennikarz zadał Biden’owi konkretne pytanie. Chciał bowiem dowiedzieć się, jak ten ocenia zmianę rządu w Polsce na „bardziej przychylny Unii Europejskiej”.

Joe Biden odpowiedział bardzo krótko. Użył w zasadzie tylko dwóch słów. – Bardzo dobrze – powiedział amerykański prezydent odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych.

– Poproszony przeze mnie o komentarz do zmian politycznych w Polsce i przejmowania władzy przez bardziej przychylny Unii Europejskiej rząd, prezydent Joe Biden odpowiedział. “Uważam, że to bardzo dobrze” – napisał Wałkuski na swoim profilu społecznościowym w serwisie „X”. Do wpisu dołączył nagranie.

