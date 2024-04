Filip Chajzer sprawdza się obecnie na niwie gastronomicznej. Dziennikarz otworzył foodtruck z kraftowym kebabem. Jak oceniają go klienci?

Krezuberg (od nazwy dzielnicy Berlina) Kratf Kebap to nazwa foodtrucka, który jakiś czas temu w Warszawie otworzył dziennikarz Filip Chajzer. W zasadzie od pierwszych dni funkcjonowania tego przybytku ustawiają się przed nim gigantyczne kolejki klientów. Jeżeli ktoś chce zjeść przysmak, musi swoje odstać.

Niedawno zrecenzować kebaba od Chajzera postanowili dziennikarze serwisu plotek.pl. Okazuje się, że po przybyciu na miejsce, niedługo po otwarciu, czekała na nich długa kolejka. Na to, by złożyć zamówienie trzeba było czekać aż 40 minut. Jest to więc rzecz, które zdecydowanie zszokowała nowych klientów.

– Nie jest więc to opcja dla niecierpliwych, którzy chcą szybko wrzucić coś na ząb i pójść dalej. Bywa ponoć też gorzej. W kolejce słyszałem, jak ktoś opowiadał, że jego znajomi dzień wcześniej czekali na obsłużenie ponad godzinę – czytamy w artykule.

Poszli na kebaba do Chajzera. Ile trzeba zapłacić?

Jak sprawa wygląda pod kątem ceny? Jeżeli chodzi o kebab w bułce do wyboru jest opcja z wołowiną za 35 złotych oraz wegetariańska za 32 złote. – Podstawą każdego z nich są: grillowane i świeże warzywa, ser turecki i świeże zioła. Prezenter oferuje też dla chętnych ostre papryczki, ale na to się nie skusiliśmy. Jeśli chodzi o sosy, do wyboru są: curry, ostry, mango, czosnkowy, tzatziki, miętowy – czytamy.

Dostępny jest też kebab lawasz. Za małego trzeba zapłacić 26 złotych, a za dużego 33 złote. Klienci z serwisu plotek.pl przyznają jednocześnie, że największym plusem kebaba od Chajzera nie jest to, co w środku lecz… bułka. – Choć generalnie było smacznie to czy jakoś nadzwyczaj wyjątkowo? Kebab jak kebab, z tym że ten na lepszej bułce i nietłusty. Po ogromnej kolejce, cenach i reklamie Filipa, spodziewaliśmy się fajerwerków, a jest nadzwyczaj… zwyczajnie – napisano na koniec. Więcej TUTAJ.

