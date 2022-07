Rosjanie zaatakowali nad ranem Mikołajów. Jak donosi mer miasta, słychać było ponad 10 eksplozji. Pierwsze nagrania ukazujące dym nad miastem pojawiają się w mediach społecznościowych.

Mikołajów to jedno z miast położonych nad wybrzeżem Morza Czarnego, których nie zdobyli Rosjanie. Wojska Władimira Putina przejęły tam kontrolę nad Mariupolem, Berdiańskiem, Melitopolem i Chersoniem, jednak Mikołajów i Odessa pozostają w rękach ukraińskich. Miasta te regularnie nękane są jednak atakami rakietowymi, zdaniem części ekspertów, uzyskanie kontroli nad wybrzeżem może być jednym z celów Rosjan.

W nocy doszło do kolejnego ataku rakietowego na Mikołajów. Mer miasta Ołeksandr Sienkiewicz poinformował, że doszło do ponad 10 eksplozji. Zaapelował również do mieszkańców, by pozostali w schronach przeciwlotniczych.

Na ten moment nie podano informacji o stratach i celach rosyjskiego ataku. Pierwsze nagrania ukazujące kłęby dymu nad miastem pojawiają się już jednak w mediach społecznościowych.

At least 10 missile strikes reported now in Nikolaev. pic.twitter.com/fmsCJGv6BM — Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) July 15, 2022

Źr.: Twitter, Interia