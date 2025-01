Do bardzo groźnego wypadku doszło w Miliczu w województwie dolnośląskim. Starszy mężczyzna potrącił na przejściu dla pieszych 13-latkę i zbiegł z miejsca zdarzenia. Trwają poszukiwania. Policjanci opublikowali nagranie.

We wtorek ok. godz. 7:30 na ulicy Trzebnickiej w Miliczu (woj. dolnośląskie) 13-letnia dziewczynka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych w stronę pobliskiego Parku Jordanowskiego. Najprawdopodobniej szła do szkoły. W pewnym momencie doszło do tragedii.

Z kierunku centrum miasta samochód osobowy, który z dużą prędkością potrącił 13-latkę. Pojazdem kierował starszy mężczyzna, który na głowie miał czapkę i nosił brązową kurtkę. Po chwili odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci poszukują sprawcy zdarzenia. Opublikowali nagranie z miejsca wypadku, który zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Widać na nim 13-latkę najprawdopodobniej idącą do szkoły, która wchodzi na pasy i zostaje potrącona przez rozpędzone auto.

‼️UWAGA‼️

Policjanci z Milicza poszukują świadków potrącenia na przejściu dla pieszych 13-letniej dziewczynki.



Do zdarzenia doszło o godzinie we wtorek 7 stycznia 2025 roku na ulicy Trzebnickiej w Miliczu.



Dziewczynka idąc przez oznakowane przejście dla pieszych w stronę… pic.twitter.com/YIHVrPUNvA — dolnośląska Policja (@DPolicja) January 7, 2025

„Prosimy o kontakt […] wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie – w tym przede wszystkim mężczyznę prowadzącego rower po pobliskim parkingu sklepowym – oraz kierowców, którzy o tej porze przejeżdżali w tym miejscu ul. Trzebnicką w Miliczu i byli świadkami potrącenia dziewczynki” – czytamy w komunikacie. Nie podano żadnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

Źr. Radio ZET