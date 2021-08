Przewoził samochodem ponad 100 kg nielegalnego tytoniu. Gdy zatrzymano go do kontroli drogowej, w obawie że jego nielegalny proceder wyjdzie na jaw, w trakcie interwencji potrącił policjantów. Teraz odpowie nie tylko za przestępstwo skarbowe, ale także za czynną napaść na funkcjonariuszy. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.

W poprzednią środę po południu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego pełniąc służbę na drogach powiatu nowosądeckiego, w Zabrzeży zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Na początku kontrola przebiegała spokojnie. Jednak gdy kierowca usłyszał od policjanta, aby wyszedł z samochodu, nagle uruchomił silnik i włączył wsteczny bieg gwałtownie cofając.

Funkcjonariusz widząc, że mężczyzna chce odjechać, próbował przez otwarte okno wyjąć kluczyki ze stacyjki, jednakże został pociągnięty przez rozpędzony samochód. Uciekający potrącił także drugiego policjanta stojącego przy kontrolowanym pojeździe.

Potrącił policjantów i zatrzymał się na znaku drogowym

Po tym jak potrącił policjantów, mężczyzna przejechał kilkadziesiąt metrów, a następnie uderzył w przydrożny znak drogowy. Wtedy interweniujący policjanci obezwładnili go i zatrzymali. Ranni funkcjonariusze trafili do szpitala, choć na szczęście ich obrażenia nie są poważne.

64-letni mieszkaniec gminy Chełmiec trafił do policyjnej celi w sądeckiej komendzie, był trzeźwy. Jak się okazało, jego zachowanie najprawdopodobniej było spowodowane obawą odkrycia przez policjantów w trakcie kontroli drogowej jego nielegalnego procederu, ponieważ w samochodzie policjanci workach znaleźli ponad 100 kg tytoniu. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na kwotę blisko 120 tys. zł.

Za czynną napaść na funkcjonariusza Policji grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast za przewożenie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy wysoka grzywna.

Źr. Policja Małopolska