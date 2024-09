Zdarzenie z Głuchołazów, które zostały zalane przez wodę, wstrząsnęło Polską. Do sieci trafił wymowny film, na którym z żywiołem walczy bezbronny pies.

Nagranie uwięzionego psa zamieściła na swoim profilu jedna z mieszkanek Głuchołaz, które znalazły się pod wodą. Na filmie widać zwierzę, które znalazło się w miejscu całkowicie odciętym od lądu.

Pies został ostatecznie porwany przez wodę. W sieci, na profilu Remiza, pojawiła się też informacja o takiej treści: „Pies bronił swoje życie do ostatniej chwili, niestety nikt nie był w stanie mu pomóc. Pamiętajcie o zwierzętach podczas ewakuacji, czy zabezpieczaniu swojego mienia!”.

Głuchołazy. Pies bronił swoje życie do ostatniej chwili, niestety nikt nie był w stanie mu pomóc. Pamiętajcie o zwierzętach podczas ewakuacji, czy zabezpieczaniu swojego mienia! pic.twitter.com/rW7i7fzOqk — Remiza.pl (@remizacompl) September 15, 2024

Wiele wskazywało na to, że zwierzę jednak nie przeżyło. Na szczęście przyszła dobra informacja. Podał ją portal „Remiza”, który przekazał, że owczarek porwany przez wodę jednak uratował życie. – Owczarek z mostu na Głuchołazach został wyłowiony na ul. Konopnickiej przez Pana Roberta. Pies miał dużo szczęścia, znalazł się w dogodnym miejscu, kiedy woda go porwała, aby go podjąć i uratować! – napisano w social mediach.

