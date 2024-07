Na terenie Portu Gdańsk wybuchł pożar. Gęste kłęby dymu unoszące się nad okolicą widać z odległości wielu kilometrów. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja gaśnicza.

Strażacy otrzymali zawiadomienie o rozprzestrzeniającym się ogniu około godziny 17:00. Wstępne informacje wskazują, że pożar pojawił się w hali magazynowej przy ulicy Oliwskiej na terenie portu w Gdańsku.

Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze polsatnews.pl wynika, że w hali, gdzie pojawił się pożar, składowano sztuczne materiały. To one stały się powodem ciemnego i gęstego dymu, który unosi się nad miastem.

„Sytuacja nie jest opanowana, ogień cały czas intensywnie się rozwija” – poinformował kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku. Na razie brak jakichkolwiek informacji o osobach poszkodowanych.

Obecne ustalenia nie pozwalają na stwierdzenie, dlaczego pożar wybuchł.

