Zakończyło się głosowanie w plebiscycie na Biologiczną Bzdurę Roku. To „konkurs” stworzony przez Łukasza Sakowskiego, autora strony totylkoteoria.pl. W tym roku za największą bzdurę uznano wypowiedź Ewy Kopacz na temat dinozaurów.

Biologiczna Bzdura Roku to plebiscyt, który w Polsce istnieje od czterech lat. Jego pomysłodawcą jest Łukasz Sakowski, twórca strony totylkoteoria.pl. Chodzi o „wyróżnienie” osób publicznych, które zabłysnęły najbardziej absurdalnymi wypowiedziami.

W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią okazała się Ewa Kopacz, której wypowiedź na temat dinozaurów odbiła się w mediach szerokim echem. „Przypomnę strasznie dawne czasu. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami” – powiedziała odnosząc się do działań opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości.

Drugie miejsce w zestawieniu otrzymał profil „Dziewuchy Dziewuchom”, na którym stwierdzono, że „otyłość nie jest przyczyną chorób”. Trzecie miejsce zajął z kolei Wojciech Cejrowski, który okazał się specjalistą na temat szczepionek. „Szczepionki wiadomo, że zabijają. W znaczącym procencie zawierają trucizny” – powiedział.

Kolejne miejsca w plebiscycie na Biologiczną Bzdurę Roku zajęli:

Konrad Berkowicz (Konfederacja) za stwierdzenie: „Ne ma czegoś takiego, jak orientacja seksualna”

Rafał Ziemkiewicz, który postanowił wypowiedzieć się na temat systemu nerwowego karpi. „Karpie nie mają co prawda systemu nerwowego” – stwierdził

Natalia Siwiec za wypowiedź: „Nie ma dowodów naukowych potwierdzających, że czerniak występuje od słońca. Ani dowodów, że promieniowanie UV zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry”

Anna Puślecka, która stwierdziła, że picie wody z kraju powoduje raka piersi. „Czy wiesz jakie są najczęstsze czynniki wywołujące raka piersi? Picie wody z kranu” – stwierdziła.

Jessica Mercedes za wypowiedź o kryształowej wodzie. „Kryształ Górski jest kamieniem o najsilniejszym działaniu oczyszczającym. Ma właściwości ochronne, stanowi tarczę odbijającą negatywne wibracje zawiści. Woda kryształowa wzmacnia pamięć, nadaje jasności myślom, podnosi nastrój i ułatwia koncentrację” – stwierdziła.

Ewa Rembiałowska za wypowiedź o GMO: „Pasze modyfikowane genetycznie mają zły wpływ na zdrowie zwierząt laboratoryjnych”

Jarosław Sachajko (Kukiz’15) za wypowiedź: „Wszystkie składniki typu „E” nie mają nic wspólnego z naturalną substancją”

Czytaj także: „Boże Ciało” z nominacją do Oscara! O statuetkę będzie bardzo trudno

Źr.: Totylkoteoria.pl