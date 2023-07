Na profilu Niskie Składki w serwisie Facebook opublikowany został wpis poświęcony mężczyźnie zastrzelonemu w Poznaniu. Jego bliscy mają apel do wszystkich, którzy czytają informacje medialne na ten temat.

W niedzielę w Poznaniu doszło do tragicznego zdarzenia. Na ul. Święty Marcin zginęło dwóch mężczyzn. Sprawca zastrzelił swoją ofiarę, a następnie popełnił samobójstwo. Na miejscu obecna była również kobieta. Więcej informacji na temat tego dramatu jest dostępnych TUTAJ.

O sprawie rozpisują się media, które donoszą o rozmaitych przebiegach całej sytuacji, a także o rzekomych okolicznościach towarzyszących. Głos w tej sprawie zabrali bliscy zamordowanego mężczyzny. Mają apel do wszystkich, którzy piszą i mówią o tym zdarzeniu. Proszą o to, by nie wierzyć w plotki oraz spekulacje.

– Pozytywny i pełen energii chłopak, świeżo upieczony narzeczony, aktywny NSowicz. Miał przed sobą całe życie.Ciężko napisać coś sensownego na temat tej tragedii, bo ta śmierć nie ma sensu. Został zamordowany za to, że po prostu się zakochał – napisano na facebookowym profilu.

– Prosimy, nie wierzcie w medialne informacje o jakimś byciu kochankiem. To wszystko bujdy, działamy już nad tym, by media sprostowały te brednie. Łączymy się w bólu z rodziną i narzeczoną Konrada.O miejscu i dacie pogrzebu poinformujemy w oddzielnym poście – napisano w dalszej części.

