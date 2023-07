Szokujące sceny w Poznaniu. W mieście doszło do strzelaniny w biały dzień. Zginęły w niej dwie osoby.

W internecie dostępne jest nagranie, które ilustruje całe zajście, jednak ze względu na jego brutalny charakter nie zdecydowaliśmy się na publikację filmu. W zamieszczonym na Twitterze filmie widać, co wydarzyło się w Poznaniu przy hotelu NH Poznań (ul. Święty Marcin)

Nagranie zaczyna się wtedy, gdy kobieta woła o pomoc i potrząsa leżącym na ziemi mężczyzną, który – wszystko na to wskazuje – był już postrzelony. – Ludzie, ratunku, pomocy – krzyczy kobieta.

Obok niej stoi sprawca zdarzenia, które nerwowo chodzi wokół swojej ofiary. Gestykuluje, a po chwili kieruje broń w stronę leżącego mężczyzny. Kobieta próbuje go powstrzymać i krzyczy, aby „tego nie robił”.

Szokujące sceny w Poznaniu. Strzelanina

Prośby kobiety zdają się jednak na nic. Mężczyzna strzela bowiem z broni palnej w stronę swojej ofiary. Gdy kobieta zaczyna wołać o pomoc, sprawca bierze do ręki broń, przykłada ją do głowy i strzela. Ginie na miejscu.

Jego ofiara, dwukrotnie postrzelony mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Po walce o jego życie – zmarł. Mężczyźni mieli 30 oraz 31 lat. – Ofiary to poznaniacy. Nie siedzieli przy jednym stoliku w restauracyjnym ogródku. Nie byli gośćmi pobliskiego hotelu. Co było motywem działania sprawcy nie wiadomo – powiedział w rozmowie z Radiem Poznań rzecznik poznańskiej policji.

Serwis Onet.pl podaje, że powodem dramatu, do którego doszło w Poznaniu mógł być spór o kobietę. Policja nie potwierdza jednak tej wersji wydarzeń i na ten moment zachowuje powściągliwość.

Nagranie zrobione przez świadka chwilę po strzelaninie w ogródku restauracji w centrum Poznania. Nie żyją dwie osoby. Kelner: „Zauważyłem człowieka z postrzeloną twarzą, leżał na ziemi, wszędzie pełno krwi”. Szczegóły w tekście: https://t.co/fsM5Xn4qsF @gazeta_wyborcza pic.twitter.com/WAwFcgx5y5 — Piotr Żytnicki (@PiotrZytnicki) July 16, 2023

