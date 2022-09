Pierwsze urodziny to bardzo ważna okazja do świętowania. Wręczane upominki powinny być wyjątkowe, aby przez następne lata przypominały ten magiczny dzień. Wybierając prezent dla chłopca, można postawić na sprawdzone propozycje, ale zdecydować się na nietypowe zabawki, które powinny spełnić oczekiwania rodziców i malucha. Sprawdź najlepsze pomysły na praktyczny upominek dla chłopca na roczek.

Prezent na pierwsze urodziny chłopca – czym się kierować?

Kupując podarunki, warto wziąć pod uwagę aktualne potrzeby obdarowywanego niezależnie od jego wieku. Roczne dziecko może mieć już swoje ulubione zabawy. Dlatego warto zapytać rodziców o potrzebne produkty. Taka konsultacja pozwoli też uniknąć powtarzających się prezentów. Dobrym pomysłem jest jednak zaproponowanie kilku gadżetów, aby rodzice nie czuli, że się narzucają. Niezręczne może być też wręczenie zbyt drogiego upominku.

Jakie prezenty wybrać na pierwsze urodziny chłopca?

Myśląc o podarunkach dla rocznego dziecka, w pierwszej kolejności do głowy przychodzą różne zabawki. Muszą być one oczywiście dostosowane do wieku i umiejętności maluszka. Najczęściej wybieranymi gadżetami są:

przytulanki ,

, klocki ,

, zabawki sensoryczne ,

, zabawki edukacyjne.

Warto jednak wziąć pod uwagę to, że dziecko może na urodziny dostać za dużo zabawek. Wtedy lepiej zdecydować się na bardziej praktyczny prezent.

Barierki ochronne

Komfort i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Ochronne barierki to zabezpieczenia wykonane z lekkich, ale solidnych materiałów, które chronią maluszka przed urazami. Dzięki wysokiej uniwersalności produkty tego typu mogą być zainstalowane na łóżkach, kanapach, a także w drzwiach.

Krzesełko do karmienia

Stabilne, wykonane z trwałego drewna krzesełko do karmienia to świetny pomysł na prezent na roczek. Warto postawić na model z regulowaną wysokością, która pozwala na dopasowanie siedziska oraz podnóżka do potrzeb rosnącego dziecka. Istotne są też zabezpieczenia w formie barierki i pasów oraz wygodne, wyprofilowane oparcie.

Ubranka i akcesoria

Rosnące dziecko wymaga ciągłych zmian garderoby. Podstawowe ubranka rodzice zapewniają na bieżąco, dlatego dobrym pomysłem jest zakup dodatków takich jak czapeczki, ręczniki, szaliki czy okulary przeciwsłoneczne. Ciekawą propozycją są też kombinezony przeciwdeszczowe, które pozwalają poznawać świat, nawet kiedy pada deszcz lub śnieg.

Czy na roczek daje się pieniądze?

Przy wielu okazjach wręczane upominki zastępowane są kopertą z pieniędzmi. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ obdarowany może sam wybrać, na co przeznaczy daną kwotę. Przyjęcie jest jednak wtedy pozbawione uroczystego otwierania podarunków i spontanicznej radości. Przekazywanie pieniędzy nie wprowadza dobrej atmosfery i może wprowadzać w zakłopotanie. Dlatego wybierając prezent na roczek, warto skonsultować się z rodzicami i kupić wskazany produkt. Można mieć wtedy pewność, że upominek będzie trafiony, a klimat urodzin zachowany.

Materiał zewnętrzny partnera