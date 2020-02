Ta reakcja może zakończyć się dla rosyjskiej prezenterki bardzo nieprzyjemnie. Do sieci trafił fragment programu, podczas którego Aleksandra Nowikowa wybucha śmiechem. Wszystko w reakcji na informację o podniesieniu świadczeń.

Do całej sytuacji doszło w programie informacyjnym „Wiesti-Kamczatka”. Aleksandra Nowikowa w pewnym momencie wybuchła śmiechem, reagując w ten sposób na absurdalne informacje, które miała przekazać. I chociaż jej reakcja nie była pokazywana na żywo, to fragment programu trafił do sieci.

Jak wyjaśnia portal Belsat.eu, w informacji przekazywanej przez prezenterkę chodziło o podniesienie świadczeń o 3 proc. Nowikowa miała przeczytać, że „1155 rubli zainteresowani mogą przeznaczyć na tzw. pakiet socjalny”. Przypomnijmy, że 1155 rubli to równowartość około 70 złotych. „Na przejazdy międzynarodowe, czytaliście? 137 rubli na turnus w sanatorium, a resztę na przejazdy międzynarodowe tam i z powrotem” – powiedziała, śmiejąc się prezenterka. „Rozumiecie? 1,5 tys., z czego 900 na lekarstwa, 137 na sanatoria, a pozostałe pieniądze na przejazd” – dodała.

Nagranie rozbawionej prezenterki trafiło do sieci. Wielu internautów solidaryzuje się z Nowikową rozumiejąc, dlaczego nie mogła powstrzymać śmiechu. Niektórzy wyrażają obawy, że prezenterka może teraz słono zapłacić za to, co się stało.

Czytaj także: Widowiskowe lądowanie w Birmingham: Światowe media zachwycone manewrem polskiego pilota

Źr.: Belsat.eu, WP, YouTube/КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА