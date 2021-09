Uważam, że UE i niektóre kraje zmierzają w fałszywym kierunku. Jeżeli UE ma być radosną wspólnotą, w której wszyscy czują się dobrze, to nie może funkcjonować tak, jak teraz – przyznał prezydent Andrzej Duda w rozmowie na antenie TVP INFO.

Prezydent Andrzej Duda krytycznie ocenia postępowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. polskiej kopalni Turów. – Jakaś nieodpowiedzialna pani powiedziała sobie, że trzeba wstrzymać wydobycie w kopalni w Turowie, nie zastanawiając się, że to jest 7 proc. polskiej energetyki – powiedział w wywiadzie na antenie TVP Info.

Głowa państwa wprost przyznaje, że Polska nie powinna godzić się na zapłatę kar wynikających z decyzji TSUE. – Nie możemy sobie na to pozwolić. Trzeba będzie się bardzo poważnie zastanowić, co zrobić, bo to podważa w ogóle sens funkcjonowania tego Trybunału. Nie powinniśmy się zgodzić, żeby te kary płacić – oświadczył Duda.

Prezydent zwraca uwagę na szerszy problem, który w jego opinii ma Unia Europejska. – To nie jest taka UE, do jakiej wstępowaliśmy w 2004 roku. (…) Absolutnie nie jest to żadne wezwanie do Polexitu – zaznaczył.

– Uważam, że UE i niektóre kraje zmierzają w fałszywym kierunku. Jeżeli UE ma być radosną wspólnotą, w której wszyscy czują się dobrze, to nie może funkcjonować tak, jak teraz. W tej chwili jest opresyjna – wyjaśnił później.

Prezydent Andrzej Duda: Bardzo mocno postawiliśmy na budowanie pozycji Polski w przestrzeni międzynarodowej

W opinii prezydenta UE dryfuje obecnie w stronę wspólnoty ideologicznej, która próbuje narzucić swoją wizję pozostałym państwom, nie zgadzającym się z jej linią. – Tutaj nie ma na to naszej zgody – oświadczył prezydent.

– My bardzo mocno postawiliśmy na budowanie pozycji Polski w przestrzeni międzynarodowej nie na zasadzie tego, że będą nas klepali na plecach, że będziemy się podlizywali innym krajom i będziemy grzeczni jak pudelek, tylko na zasadzie takie, że realizujemy polskie interesy – zapewnił Duda.

– Nie wszystkim się to podoba. Powiem więcej – tym największym to się nie podoba – dodał.