Od wielu dni nowelizacja ustawy medialnej potocznie okrzykniętym mianem „lex TVN” wywołuje skrajne emocje. Niektórzy komentatorzy sugerują, że prezydent Duda podczas przemówienia z okazji Święta Wojska Polskiego rzekomo miał zapowiedzieć zawetowanie ustawy.

Andrzej Duda tradycyjnie uczestniczył w obchodach 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która jest jednocześnie Świętem Wojska Polskiego. Podczas przemówienia prezydent Duda sporo uwagi poświęcił kwestii dotrzymywania sojuszy i umów międzynarodowych.

„Ale wierzę w to głęboko i zapewniam jako prezydent, że będziemy dotrzymywali również innych naszych zobowiązań. Także wynikających z umów dwustronnych (…) Także tych dotyczących współpracy gospodarczej, handlowej i innych. Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości” – mówił prezydent Duda. Podkreślił jednocześnie, że będzie stał na straży zasad konstytucyjnych.

„W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym” – kontynuował prezydent Duda.

Część komentatorów szybko powiązała te słowa z bieżącą kwestią nowelizacji ustawy medialnej. Sugerują wręcz, że prezydent Duda zapowiedział w ten sposób, że zawetuje nowe przepisy.

Źr. dorzeczy.pl